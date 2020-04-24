رئيس الوزراء يطلق حوارًا مجتمعيًّا حول عصر ما بعد كورونا-19

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أطلق رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" أمس الخميس حوارًا مجتمعيًّا لمناقشة استراتيجية كوريا الجنوبية لما بعد كورونا-19.وخلال النسخة الأولى لما أطلق عليه "حوار الخميس"، جلس "تشونغ" مع مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات في مكتبه، وأشار إلى أن أزمة كورونا-19 تتجاوز الجانب الوبائي.وقال رئيس الوزراء إن الفيروس وضع العالم في نقطة انعطاف، وسيكون له تأثير واسع النطاق على كل جانب من جوانب حياتنا، بما في ذلك المجتمع والاقتصاد والثقافة.وأكد رئيس الوزراء أن الأزمة العالمية الحالية تسلط الضوء على أهمية الحوار والتعاون، وأن كوريا الجنوبية ليس لديها ترف أن تتعثر بسبب الصراعات والانقسامات الاجتماعية.ودعا المشاركين إلى مواصلة تقديم المشورة التي ستساعد البلد على أن يكون قدوة للمجتمع الدولي ليس فقط في إجراءات الحجر الصحي ولكن أيضًا في الدخول في مستقبل مليء بالأمل.