مون يتعهد بتقديم المزيد من المساعدات لصناعة الشحن المحلية

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قال الرئيس مون جاي إن الحكومة ستنفذ بقوة الخطة الخمسية لإنعاش صناعة الشحن المتعثرة في البلاد.وأدلى "مون" بهذا التصريح أمس الخميس في أثناء حضوره لحدث تدشين أكبر سفينة حاويات في العالم، التي تحمل اسم ألخِثيراس، وهي سفينة تبلغ سعتها 24,000 حاوية نمطية، في جزيرة جيوجي بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وبعد إفلاس شركة هانجين للملاحة في عام 2017، قدمت الحكومة مشروع النهضة الخمسي، الذي يهدف إلى جعل البلاد ضمن أفضل 5 مراكز شحن عالمية.ومن خلال التأكيد على الرخاء والمنفعة المشتركة لصناعة الشحن والمصدرين، وعد "مون" أيضًا بمختلف الحوافز الضريبية والمالية للتجار الذين يستخدمون السفن المحلية.وقال إن الحكومة ستساعد أيضا في رفع القدرة التنافسية لشركات الشحن المحلية، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.كما أعرب مون عن توقعاته بأن تساعد سفينة ألخِثيراس وإحدى عشرة سفينة حاويات أخرى يتم بناؤها من قبل شركات بناء السفن المحلية هذا العام، في إحياء الوضع السابق للبلاد في مجالي الشحن وبناء السفن.