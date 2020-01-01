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ذكر مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية مشتركة هذا الأسبوع.وقد بدأت القوات الجوية لكوريا الجنوبية والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية التدريبات على مستوى السرب يوم الاثنين الماضي، ومن المتوقع أن تنتهي التدريبات اليوم الجمعة.وقال مسؤول بسلاح الجو الكوري الجنوبي إن تلك التدريبات تعقد سنويًّا بهدف تحسين قدرة العمليات المشتركة للحلفاء، مضيفًا أن طول وحجم التدريبات مماثل لما كان في السنوات السابقة.وقد شاركت في التدريبات مقاتلات من طراز "F-15K" و"KF-16" من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مقاتلات "F-16" من الجانب الأمريكي.وكان الجانبان قد ألغيا المناورات الجوية المشتركة في عام 2018، وأجلا التدريبات الجوية في نوفمبر الماضي، لدعم الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.ويبدو أن التدريبات الجارية هي تحذير لبيونغ يانغ بشأن عمليات الإطلاق الصاروخي التي قامت بها هذا العام.