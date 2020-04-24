الحكومة تصدر سندات لتمول مدفوعات الإغاثة المتعلقة بكورونا-19

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أعلنت الحكومة يوم الخميس خطة لإصدار سندات حكومية لتمويل مدفوعات الإغاثة الطارئة لجميع الكوريين الجنوبيين لمساعدتهم على التعامل مع تأثير تفشي كورونا-19.وقد توصلت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم أول أمس الأربعاء إلى اتفاق لتقديم مدفوعات شاملة لجميع المواطنين أولًا، وتشجيع أصحاب الدخل المرتفع على إعادة المدفوعات طواعية في وقت لاحق.وقالت وزارة المالية يوم الخميس في بيان صحفي إن أولئك الذين يختارون عدم التقدم للحصول على المنحة، أو الذين يتبرعون بحصتهم، سيحصلون على خصومات ضريبية. ومن المرجح أن تستخدم التبرعات للحفاظ على العمل ودعم العاطلين عن العمل.وطالبت الوزارة، التي تخطط للحصول على تشريعات متعلقة بتلك التبرعات والخصومات الضريبية، بتعاون البرلمان لتمرير هذه الخطط في أقرب وقت ممكن.وقالت الوزارة إنها استحدثت هذه الإجراءات مع مراعاة عوامل مختلفة، مثل درجة إلحاح الأمر، والدعوات إلى سبل الاستفادة من التبرعات لتلبية الاحتياجات الملحة، ومطالب الدائرة السياسية بدفع تعويضات شاملة لجميع المواطنين.وقد قدمت الوزارة يوم الخمس الماضي مشروع قانون لموازنة تكميلية بقيمة سبعة تريليونات وون، لتقديم مساعدات الإغاثة الطارئة للأسر في شريحة الـ70% الأقل دخلًا.