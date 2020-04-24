اعتقال اثنين من المشتبه بهم الرئسيين في فضيحة صندوق التحوط

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اعتقلت الشرطة يوم الخميس اثنين من المشتبه بهم الرئسيين في فضيحة صندوق التحوط الكبيرة.وقالت وكالة الشرطة في نامبو بمقاطعة كونغي اليوم الجمعة إنها ألقت القبض على "لي جونغ بيل"، نائب الرئيس السابق لشركة "لايم" لإدارة الأصول، و"كيم بونغ هيون"، مالك شركة "ستار موبيليتي"، في سيول مساء الخميس.وكانت شركة "لايم" لإدارة الأصول -أكبر صندوق تحوط في البلاد- قيد التحقيق بسبب مزاعم بأنها استمرت في بيع خيارات التمويل للمستثمرين، على الرغم من علمه بحقيقة أن الخيارات تم استثمارها في أصول سيئة. وتسببت استثماراتها الفاشلة في أضرار تبلغ قيمتها حوالي ستة تريليونات وون للمستثمرين.وكان "لي"، المتورط في قضية اختلاس بقيمة 80 مليار وون، هاربًا منذ طلب إصدار مذكرة اعتقاله في نوفمبر الماضي.ويعتقد أن شركة "ستار موبيليتي" هي المصدر المالي الرئيسي لشركة "لايم". واتهم "كيم" بتقديم 49 مليون وون في شكل رشوة لمسؤول رئاسي سابق، مقابل معلومات تتعلق بتفتيش دائرة الرقابة المالية على "لايم".وقد طلب المدعون إصدار مذكرة توقيف بحق "كيم" في قضية اختلاس منفصلة في ديسمبر، وكان هاربًا منذ ذلك الحين.