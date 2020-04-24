ترامب ينفي صحة تقرير سي إن إن عن صحة كيم جونغ أون

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس إنه يعتقد أن تقرير شبكة "سي إن إن" الأخير عن صحة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" كان "غير صحيح".وقال "ترامب" خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن فيروس كورونا إنه سمع أن التقرير يستند إلى "وثائق قديمة"، ويعتقد أنه كان "تقريرًا مزيَّفًا" لشبكة "سي إن إن".لكن "ترامب" لم يقدم التفاصيل حول تلك "الوثائق القديمة".وعندما سئل عن الشائعات حول حالة "كيم" الصحية، قال "ترامب" إنه يأمل ألا يعاني "كيم" من مشكلات طبية، وأضاف أن لديهما "علاقة جيدة".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تبحث في معلومات استخباراتية أن "كيم" في "خطر شديد" بعد خضوعه لجراحة في القلب.