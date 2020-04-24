السياسية مكتب الملكية الفكرية الكوري يقدم معلومات فنية عن أدوات التشخيص وأكشاك الاختبار

بدأ مكتب الملكية الفكرية الكوري في تقديم المعلومات بدءًا من اليوم الجمعة، حول التقنيات المحلية المتعلقة بكورونا-19، بما في ذلك مجموعات التشخيص وأكشاك الاختبار.

ويقوم المكتب بتوفير هذه المعلومات عبر خدمة معلومات براءات الاختراع المتعلقة بكورونا-19 التي تم إطلاقها في 19 مارس.

وتقدم هذه الخدمة المعلومات عن اتجاهات براءات الاختراع المسجلة للتقنيات ذات الصلة بالكمامات، وبراءات الاختراع المحلية والأجنبية المتعلقة بالحماية والحجر الصحي.

وقد ازداد الاهتمام بالخدمة بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية (بما في ذلك بلومبيرغ) تقريرًا عنها أواخر الشهر الماضي.

واعتبارًا من اليوم الجمعة، تبدأ الخدمة في توفير معلومات حول اسم ومعلومات التواصل مع الشركات المصنعة والمصدرة لأدوات التشخيص، كما تقدم أيضًا تفاصيل حول شهادات وخصائص هذه الشركات، بما في ذلك الحجم والقدرة على الإنتاج.

