سيول وأبوظبي تتفقان على تمديد عام الحوار الثقافي الكوري الإماراتي

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة على تمديد عام الحوار الثقافي الكوري الإماراتي 2020 إلى العام القادم، حيث يواجه البلدان تعطل انطلاق الفعاليات ذات الصلة به بسبب انتشار فيروس كورونا-19.جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس الخميس عبر الفيديو بين وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "بارك يانغ وو" ووزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية "نورة بنت محمد الكعبي"، حيث اتفق الجانبان على تأجيل مهرجان أبو ظبي لأغاني الكي-بوب الذي كان من المقرر تنظيمه خلال النصف الأول من هذا العام إلى شهر نوفمبر القادم.كما اتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات استعدادا لتنظيم معرض خاص بالفن الكوري الحديث في الإمارات خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر القادم، وأداء التايكوندو الاستعراضي في الإمارات أيضا في أكتوبر القادم، ضمن الجهود الرامية إلى تفعيل التبادل الثقافي بين البلدين.وقالت الوزيرة الإماراتية "الكعبي" إنها قد تأثرت كثيرا من أنها تمكنت من استخدام كمامة واقية صنعها البلد الصديق كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن جميع دول العالم، بما فيها الإمارات المتحدة ترغب في التعلم من كوريا الجنوبية طريقة مواجهة فيروس كورونا.ومن جانبه، قدم الوزير الكوري "بارك" شرحا لنظيرته الإماراتية عن حول السياسات التي تنتهجها الحكومة الكورية لدعم أنشطة الدوائر الفنية والثقافية ضمن إطار ألا يؤثر ذلك على إرشادات التباعد الاجتماعي.وقال الوزير "بارك" أن كلا من كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة تمران حاليا بوقت عصيب بسبب أزمة كورونا ، لكنه أضاف أن الثقة المتبادلة التي أظهرها البلدان في مثل هذا الوقت الصعب قد مكنتهما من تأكيد علاقات الصداقة القائمة بين سيول وأبوظبي، وكانت فرصة لتقريب البلدين بشكل أكثر مما كان عليه سابقا.وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة قد وقعتا مذكرة تفاهم خاصة بإطلاق الحوار الثقافي الكوري الإماراتي من أجل تحقيق قفزة ثانية لعلاقاتهما الثنائية بمناسبة الذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وكان الوزير الكوري "بارك" قد قام بزيارة للإمارات في شهر يناير الماضي وحضر حفل انطلاق للحوار الثقافي الكوري الإماراتي، وفعاليات "يوم كوريا" التي تم تنظيمها هناك كأول برنامج للحوار الثقافي الكوري الإماراتي.