توقعات بتسجيل عجز مالي لمؤسسة مطار إنتشون لأول مرة منذ 17 عاما

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من المتوقع أن تسجل مؤسسة مطار إنتشون الدولي عجزا ماليا لأول مرة منذ 17 عاما بسبب انتشار فيروس كورونا.وقالت المؤسسة أمس الخميس إنه من المتوقع أن يصل حجم العجز المالي لها إلى 16.3 مليار وون هذا العام، بعد أن حققت في العام الماضي تريليونين و759.2 مليار وون من حجم المبيعات ، وتريليونا و288.6 من الأرباح التشغيلية، و866 مليار وون من صافي الأرباح.الجدير بالذكر أنه تم افتتاح مطار "إنتشون" الدولي عام 2001، حيث تم تسجيل فائض مالي خلال 16 عاما متتاليا من عام 2004 حتى العام الماضي.وتوقعت مؤسسة مطار إتشون الدولي أن يصل عدد مستخدمي المطار إلى 14 مليونا و260 ألف شخص هذا العام ، بانخفاض قدره 79.8% مقارنة بالعام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.كما توقعت أن ينخفض عدد الرحلات الجوية من وإلى كوريا عبر مطار "إنتشون" الدولي هذا العام بنسبة 74.6% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى مستوى 92 رحلة .ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات المطار إلى تريليون و773 مليار وون هذا العام، بانخفاض نسبته 36% مقارنة بالعام الماضي، وأن يصل حجم العجز في حجم الأرباح التشغيلية إلى 19.8 مليار وون ، وصافي الأرباح إلى 16.3 مليار وون.