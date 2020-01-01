العثور على رفات 4 جنود داخل المنطقة منزوعة السلاح

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنه قد تم العثور على رفات 4 جنود في مرتفعات "رأس السهم" داخل المنطقة منزوعة السلاح .وقد استأنفت وزارة الدفاع يوم الاثنين الماضي أعمال إزالة الألغام والتنقيب بحثا عن رفات الجنود الذين توفوا خلال الحرب الكورية في الجانب الكوري الجنوبي من مرتفعات "رأس السهم" استعدادا لتنفيذ المشروع المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين الكوريتين يوم التاسع عشر من سبتمبر عام 2018.وأضافت أنه تم العثور على 307 من المواد التي تركها الجنود المتوفون خلال أربعة أيام من أعمال التنقيب.الجدير بالذكر أن الجيش الكوري الجنوبي قد عثرت على ألفين و30 من الرفات و67 ألفا و476 مادة تابعة للمتوفين في العام الماضي، حيث تم تأكيد هوية 7 جنود كوريين جنوبيين توفوا خلال الحرب الكورية من خلال تحليل الرفات.وقالت وزارة الدفاع إنها ستستمر في بذل جهودها لالتزام كوريا الشمالية بالاتفاق على تنفيذ المشروع المشترك لتنقيب رفات الجنود داخل المنطقة منزوعة السلاح.