سيول تسعى لتنظيم أحداث مشتركة بين الكوريتين بمناسبة ذكرى بيان الخامس عشر من يونيو

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها تخطط لإجراء تبادلات وتنظيم أحداث مشتركة بين الكوريتين بمناسبة الذكرى العشرين على إصدار بيان الخامس عشر من يونيو المشترك بين الكوريتين ، من خلال التعاون مع المنظمات المدنية.وأضافت الوزارة أنها قد وضعت خطة تنفيدية لتنمية العلاقات بين الكوريتين لعام 2020 تقضي باستئناف مشروعات التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية ، بما فيها الأحداث المشتركة والتبادلات الرياضية ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط التبادل والتعاون بين الكوريتين.كما تضم الخطة إجراء تعديل على القوانين والقواعد المتعلقة بتنفيذ مشروع بناء تكتل اقتصادي جديد في شبه الجزيرة الكورية.وبموجب هذه الخطة، سيتم سن قوانين خاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالتوحيد ، وتعديل قانون خاص بالتبادل والتعاون بين الكوريتين من خلال النظر إلى التغييرات التي حدثت في العلاقات بين الكوريتين والأوضاع الدولية.كما سيتم بموجبها ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين ، وإجراء مسح مشترك لمصب نهر الهان، وتسيير تجريبي للسفن فيه ، وتعديل الخطوط الجوية فوق البحرين الشرقي والغربي ، وإعادة ربط الخطوط البحرية بين الكوريتين، بالإضافة إلى السماح للمواطنين الكوريين الجنوبيين برحلات فردية إلى الشمال.