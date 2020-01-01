الرئيس مون يحضر حفل تدشين أكبر سفينة حاويات في العالم

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قال الرئيس الكوري "مون يه إين" إن البلاد قد تمكنت من التغلب على الصعوبات التي واجهتها صناعة الملاحة البحرية نتيجة إفلاس شركة "هان جين" للملاحة البحرية عام 2017.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "مون" في حفل تدشين أكبر سفينة حاويات في العالم أقيم أمس الخميس في مدينة "كوجيه". حيث أكد أن إجمالي 12 سفينة حاويات عملاقة سيتم تدشينها في كوريا ستلعب دورا في رفع مكانة صناعة الملاحة البحرية الكورية من جديد في العالم.ويمكن لهذه السفينة التي بنتها شركة "دايوو" الكورية بناء على طلب من شركة "إتش إم إم" الكورية للملاحة البحرية ، حمل 24 ألف حاولة في شحنة واحدة.وتم تسمية السفينة مستوحاة من مدينة "ألخيثيراس" أي "الجزيرة الخضراء" الواقعة أقصى جنوب أسبانيا، بالإشارة إلى عزم شركة "إيتش إم إم" تعزيز قوتها التنافسية من خلال الخطوط البحرية الأوربية.وتعد سفينة "ألخيثيراس" واحدة من بين 12 سفينة حاويات قدمت شركة "إيتش إم إم" طلبات لشرائها حيث يجري بناء 11 سفينة أخرى بنفس الحجم حاليا في أحواض شركتي "دايوو" و"سام سونغ"، لينتهي العمل في بنائها في غضون هذا العام.وأكد الرئيس "مون" أن الخطة الخمسية لإحياء صناعة الملاحة البحرية الكورية التي انتهجتها الحكومة، قد ساهمت في التغلب على العقبات التي عانت منها شركات الملاحة البحرية في البلاد.