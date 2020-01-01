وزارة الخارجية: شهر رمضان فرصة للتضامن للتغلب على أزمة فيروس كورونا

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أعربت وزارة الخارجية الكورية عن أملها في أن يكون شهر رمضان فرصة لتعزيز التضامن الدولي وتقوية روح التسامح للتغلب على أزمة فيروس كورونا.وقالت الوزارة في تغريدة باسم وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إن معنى صيام رمضان قائم على روح التسامح والتضامن مع المحتاجين والاقتراب من بعضهم البعض.وأضافت أن رمضان هذا العام له معنى خاص نظرا لجائحة فيروس كورونا، معربة عن تقديرها لكافة الأطقم الطبية ومايبذلوه من جهد مخلص في مختلف المواقع الطبية في الدول العربية والإسلامية.وكانت وزارة الخارجية الكورية قد أقامت مأدبة إفطار لسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين في سيول في شهر رمضان كل عام منذ عام 2004، لكنه من المحتمل إلغاء تلك المأدبة بسبب انتشار فيروس كورونا.