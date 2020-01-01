الحكومة الكورية تقدم دعما للموظفين في الإجازات غير مدفوعة الأجر

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من المقرر أن تنفذ الحكومة الكورية مجموعة من الإجراءات لتقليل التأثيرات الاقتصادية السلبية الناتجة عن وباء كورونا-19 على سوق العمل المحلية.وقالت وزارة التشغيل والعمل أمس الأحد إن الحكومة ستقوم بدءا من اليوم الاثنين ضمن إجراءات الدعم بتنفيذ برنامج لتوفير دعم طارئ للموظفين الذين اضطروا إلى أخذ إجازة بدون أجر بسبب تفشي فيروس كورونا.وبموجب البرنامج الذي تبلغ تكلفته 480 مليار وون، ستقدم الحكومة 500 ألف وون لكل عامل في إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وتخطط الحكومة لتطبيق البرنامج أولًا على الصناعات الأكثر تضررًا من تفشي الفيروس، مثل الفنادق وقطاع السفر، قبل تطبيقه على الصناعات الأخرى، وذلك بعد مراجعة اللوائح ذات الصلة الشهر القادم.