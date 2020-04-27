عدد ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم يتجاوز 200 ألف

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تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا-19 على مستوى العالم 200 ألف، أول من أمس السبت.ووفقا للأرقام التي أصدرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 200 ألف و698 حالة وفاة، حتى الساعة 1:30 من بعد ظهر السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.وقد تجاوز الرقم مستوى 200 ألف بعد حوالي أسبوعين من تجاوزه مستوى 100 ألف.وحسب الدول، عانت الولايات المتحدة من أكبر خسائر بشرية، حيث بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس هناك 52 ألفا و782 حالة وفاة، وهو ما يمثل ربع العدد العالمي، بينما بلغت خسائر إيطاليا 26 ألفا و384، وتلتها إسبانيا وفرنسا بحوالي 22 ألف حالة وفاة لكل منهما، بينما تجاوز عدد الضحايا في بريطانيا 20 ألفا.