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الكوريتان

وسائل الإعلام الكورية الشمالية تتجاهل الحديث عن حالة كيم الصحية

Write: 2020-04-27 09:56:04

وسائل الإعلام الكورية الشمالية تتجاهل الحديث عن حالة كيم الصحية

Photo : YONHAP News

وسط الشائعات المتزايدة حول تدهور الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، أمس الأحد، إن "كيم" أعرب عن تقديره للعمال الذين يبنون منشآت في منطقة "سام جي يون" الحدودية الشمالية، كما بثت إذاعة كوريا الشمالية المركزية تقريرًا مشابهًا أمس أيضا قالت فيه إن "كيم" أعرب عن شكره للعمال الذين يساهمون بجدية في بناء القوة الاشتراكية.
يذكر أنه تجري حاليا أعمال بناء وتطوير في منطقة"سام جي يون" الواقعة بالقرب من جبل "بيك دو"، الذي يرمز إلى الأسرة المؤسسة للدولة الشيوعية في الشمال.
ولم يظهر الزعيم الكوري الشمالي علانية منذ أسبوعين تقريبًا، تحديدا منذ يوم 11 أبريل، عندما ترأس اجتماعًا لحزب العمال الحاكم.
ومع ذلك، لم تذكر تقارير وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية مكان "كيم" أو حالته الصحية.

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