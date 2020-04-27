المستشار الخاص للرئيس مون يقول إن كيم على قيد الحياة وبصحة جيدة

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وسط الشائعات المتزايدة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قال المستشار الأمني الخاص للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أمس الأحد إن كيم "على قيد الحياة وبصحة جيدة".وأوضح "مون تشونغ إين" المستشار الرئاسي الخاص لشؤون التوحيد والدبلوماسية والشؤون الأمنية، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الحكومة الكورية الجنوبية متأكدة بشكل رسمي من أن "كيم" على قيد الحياة وبصحة جيدة. وأضاف أن "كيم" يقيم في منطقة "وان سان" منذ 13 أبريل، وأنه لم يتم الكشف عن أي تحركات غير عادية في الشمال حتى الآن.وكان موقع "الشمال 38"، وهو موقع متخصص في شؤون كوريا الشمالية على الإنترنت ويقع مقره في الولايات المتحدة، قد نشر تقريرا أول من أمس السبت قال فيه إن صور الأقمار الصناعية التجارية تشير إلى أن قطارًا خاصًا ربما ينتمي إلى الزعيم الكوري الشمالي، يقف في محطة للسكك الحديدية في "وان سان" منذ يوم الثلاثاء الماضي على الأقل. ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر أخرى في كوريا الجنوبية قولها إن "كيم" لم يمت، لكنه ربما يتعافى من عملية جراحية. وقد تصاعدت التكهنات حول صحة "كيم" منذ أن اختفى عن الأنظار منذ يوم 11 أبريل، كما تغيب للمرة الأولى عن الاحتفال السنوي لتكريم جده "كيم إيل سونغ" مؤسس كوريا الشمالية، يوم 15 أبريل.