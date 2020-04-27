الحكومة الكورية تسعى لدفع الأجور مقدما للعمال الكوريين لدى القوات الأمريكية

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أبلغت كوريا الجنوبية الولايات المتحدة عن خطتها لدفع الأجور مقدما للعمال الكوريين لدى القوات الأمريكية في كوريا، الذين تم إجبارهم على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب وصول مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين إلى طريق مسدود.وكانت قيادة القوات الأمريكية في كوريا قد أبلغت أكثر من أربعة آلاف موظف كوري بأنهم في إجازة غير مدفوعة الأجر منذ بداية أبريل بسبب عدم التوصل إلى اتفاقية جديدة لتقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين. وكانت صلاحية الاتفاقية السابقة قد انتهت في نهاية العام الماضي. وصرح مسؤول كبير في سيول أمس الأحد بأن حكومة كوريا الجنوبية تضغط لدفع أجور هؤلاء العمال أولاً، ثم خصم هذا المبلغ من مدفوعاتها المستحقة للولايات المتحدة بعد أن يتوصل البلدان إلى اتفاقية جديدة. وأوضح المسؤول أن الحكومة تدرس خطة لتوفير حوالي 70% من رواتب أولئك الموظفين المتضررين باستخدام برنامج التأمين على العمل في البلاد. وأضاف أنه تم نقل هذه الفكرة إلى الولايات المتحدة، ولم تصدر حتى الآن أي اعتراض عليها.ووفقًا لقانون العمل المحلي، يجب على أصحاب العمل دفع بدلات غير رسمية للموظفين بما لا يقل عن 70% من متوسط أجورهم عندما يأخذون إجازة. ومع ذلك، لا يمكن تنفيذ هذا القانون إذا أثارت الولايات المتحدة اعتراضًا، حيث يتم توظيف العمال الكوريين الجنوبيين من قبل الجيش الأمريكي.