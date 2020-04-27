الحكومة الكورية تسمح للمواطنين بشراء ثلاث كمامات كل أسبوع

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اعتبارًا من اليوم الاثنين، سيتمكن المواطنون في كوريا الجنوبية من شراء ثلاث كمامات للوجه أسبوعيًا بموجب نظام التوزيع العام.وكان يمكن في السابق شراء كمامتين أسبوعيًا من الصيدليات أو مكاتب البريد في أيام محددة اعتمادًا على الرقم الأخير من سنة ميلادهم.وقالت وزارة الغذاء والدواء إن الحكومة قررت السماح للمواطنين بشراء ثلاث كمامات أسبوعيًا مع استقرار الإمدادات في البلاد. كما قامت الحكومة بتخفيف معايير الشراء بواسطة وكيل، عن طريق السماح للأشخاص بشراء الكمامات نيابة عن الآخرين، إذا كانت الأرقام الأخيرة من سنوات ميلادهم مختلفة. وفي السابق، كان على الناس شراء الكمامات لأنفسهم وللآخرين في أيام منفصلة إذا كانت الأرقام الأخيرة من تواريخ ميلادهم مختلفة.وقد عانت كوريا الجنوبية من أزمة في إمدادات الكمامات عندما وصل تفشي فيروس كورونا في البلاد إلى ذروته في أواخر فبراير وأوائل مارس، لكنها صارت تشهد حاليا زيادة في مخزون الكمامات بفضل التدابير الحكومية لتنظيم إنتاجها وتوزيعها، إلى جانب الانخفاض الأخير في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.