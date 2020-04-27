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السياسية

الرئيس الكوري الأسبق تشون دو هوان يتوجه إلى كوانغ جو لحضور محاكمته

Write: 2020-04-27 10:47:28

الرئيس الكوري الأسبق تشون دو هوان يتوجه إلى كوانغ جو لحضور محاكمته

Photo : YONHAP News

توجه الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "تشون دو هوان" إلى مدينة كوانغ جو لحضور جلسة استماع في محاكمته الجارية حاليا بتهمة التشهير.
وغادر "تشون" وزوجته في حوالي الساعة 8:25 من صباح اليوم الاثنين في سيارة من منزله في سيول متوجها إلى محكمة كوانغ جو، بعد حوالي عام من حضوره آخر جلسة استماع في هذه القضية.
ولم يحضر الرئيس الأسبق البالغ من العمر 89 عامًا جلسات الاستماع في المحاكمة منذ 11 مارس من العام الماضي بسبب تدهور حالته الصحية. ولكن تم استبدال القاضي المسؤول عن القضية في شهر فبراير، وطالب القاضي الجديد "تشون" بالمثول أمام المحكمة للتعريف بنفسه كمتهم، ومن ثم، تم تحديد موعد انعقاد الجلسة اليوم في الساعة 2 بعد الظهر، في محكمة منطقة كوانغ جو.
وكان "تشون" قد اتهم بالتشهير في أوائل عام 2018 بعد أن وصف قسيسا قال إنه شهد شخصيا إطلاق المروحيات النار على المتظاهرين خلال انتفاضة كوانغ جو المطالبة بالديمقراطية في عام 1980، بأنه "شيطان يرتدي قناعا".
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