الأحزاب تبدأ مراجعة الميزانية الإضافية لمدفوعات الإغاثة الطارئة

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يبدأ البرلمان الكوري اليوم الاثنين مداولاته بشأن الميزانية الحكومية التكميلية التي تهدف لتمويل مدفوعات الإغاثة الطارئة لجميع المواطنين الكوريين، من أجل تقديم دعم مالي في مواجهة فيروس كورونا.وفي هذا السياق، ستعقد الأحزاب السياسية اجتماعات لـ13 لجنة برلمانية دائمة اليوم لمراجعة خطة الميزانية الإضافية التي قدمتها الحكومة قبل عشرة أيام. وكانت الحكومة قد قدمت في البداية ميزانية إضافية بقيمة 9.7 تريليون وون بموجب خطة لتقديم مساعدات إغاثة للأسر التي تقع ضمن فئة الـ70% الأقل دخلا. ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد حجم الميزانية الإضافية الثانية لهذا العام إلى 14.3 تريليون وون لتوفير أموال إغاثة طارئة لجميع المواطنين، وهو ما يتطلب مبلغ 4.6 تريليون وون إضافية.وتأتي مراجعة الميزانية بعد أن توصلت الأحزاب إلى اتفاق أمس الأحد حول كيفية جمع تلك الأموال الإضافية، حيث تخطط الأحزاب السياسية للحصول على مبلغ 3.6 تريليون وون عن طريق إصدار سندات حكومية، والحصول على مبلغ التريليون وون المتبقية عن طريق تعديل خطة ميزانية الحكومة لهذا العام.