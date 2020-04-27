القبض على المشتبه به الرئيسي في فضيحة شركة لايم

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أصدرت محكمة محلية مذكرة باعتقال المشتبه به الرئيسي في الفضيحة الضخمة التي تورطت فيها شركة "لايم لإدارة الأصول"، للاستثمارات المالية.وأصدرت محكمة منطقة "سو وان" أمس الأحد مذكرة لاعتقال "كيم بونغ هيون" المالك السابق لشركة "ستار موبيليتي"، التي يعتقد أنها المصدر المالي الرئيسي لشركة "لايم لإدارة الأصول"، التي تعد أكبر شركة لصناديق التحوط في كوريا.وأشارت المحكمة إلى ضرورة احتجاز المشتبه به لأنه قد يفر أو يدمر الأدلة.ويواجه "كيم" اتهامات باختلاس مبلغ 24.1 مليار وون من شركة لتشغيل الحافلات في مدينة "سو وان"، كما يُتهم بأنه عرض رشاوى على مسؤول رئاسي سابق مقابل تقديم معلومات تتعلق بتفتيش دائرة الرقابة المالية على شركة "لايم".وقد ألقت الشرطة القبض على "كيم" الأسبوع الماضي مع مشتبه به رئيسي آخر، وهو "لي جونغ بيل" نائب الرئيس السابق لشركة "لايم".