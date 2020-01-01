حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تظل في مستوى 10 حالات لليوم الثالث على التوالي

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أبلغت كوريا الجوبية عن 10 حالات جديدة فقط للإصابة بفيروس كورونا خلال 3 أيام متتالية.وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 10 آلاف و738 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 7 حالات من الوافدين من الخارج.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 243 شخصا حتى الآن، فيما بلغ عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم 8 آلاف و717 شخصا.ومن المتوقع أن يقل عدد المصابين الخاضعين لعزل الحجر الصحي عن ألف شخص في أواخر مايو أو أوائل يونيو إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن.كما تطالب السلطات الصحية جماهير الشعب بتجنب الرحلات والتجمعات حتى يوم الخامس من مايو المقبل.