المعابد والكنائس في كوريا تستأنف مراسمها الدينية بعد شهرين من تعليقها

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وسط تباطؤ انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، تم استئناف المراسم الدينية في المعابد البوذية والكاتدرائيات الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية في جميع أرجاء البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، تماشيا مع قيام السلطات الصحية بتخفيف نظام التباعد الاجتماعي.وأقيمت مراسم بوذية في معبد "تشو كيه" في سيول أمس الأحد لأول مرة منذ شهرين من تعليقه، حيث كان على أتباع المعبد قياس درجة حرارة أجسادهم، وتعقيم أيديهم، وتسجيل أسمائهم ومعلومات الاتصال بهم، قبل دخول المعبد، كما جلسوا على مسافة أكثر من متر واحد في أثناء حضورهم المراسم.وأجلت طائفة "تشو كيه" المراسم التذكارية لعيد ميلاد "بوذا" المقرر إقامته يوم الثلاثين من أبريل الجاري ولمدة شهر ضمن الجهود الرامية للوقاية من الأوبئة.ومن جانبها، استأنفت الكنائس البروتستانتية الكبيرة في البلاد مراسمها الدينية أمس الأحد أيضا ، حيث حضر المصلون المراسم بعد تأكيد شهادة التسجيل، وجلسوا على مسافات بعيدة مرتدين الكمامات.أما كاتدرائية "ميونغ دونغ" الكاثوليكية التي استأنفت قداسها يوم الثالث والعشرين من أبريل الجاري، فسمحت للمصلين بدخول الكنيسة بعد خضوعهم لقياس درجة حرارة أجسادهم قبل ساعة من بداية القداس.