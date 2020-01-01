192 مواطنا كوريا يعودون من أوزبكستان على متن طائرة خاصة

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عاد أمس الأحد 192 من المواطنين الكوريين الذين كانوا عالقين في أوزبكستان بسبب انتشار فيروس كورونا، على متن طائرة خاصة رتبتها الحكومة الأوزبكية.وقالت السفارة الكورية لدى أوزبكستان إن الطائرة التي كانت تقل هؤلاء الكوريين قد وصلت إلى مطار "إنتشون" الدولي في الساعة الثالثة و45 دقيقة من بعد ظهر أمس الأحد.وفور وصولهم إلى البلاد، خضع الركاب للاختبار التشخيصي لإصابتهم بالفيروس، وللعزل الحجر الصحي الإلزامي الذي يستمر لمدة 14 يوما.وقد رتبت الحكومة الأوزبكية طائرة خاصة تقديرا للجهود التي بذلها البروفسور "تشيه جيه ووك" الأستاذ في كلية الطب بجامعة "كوريو" الكورية لاحتواء فيروس كورونا في أوزبكتسان، حيث قدم البروفسور "تشيه" استشارات للحكومة الأوزبكية بشأن مكافحة الفيروس خلال الأسابيع الأربعة الماضية.وستعود الطائرة الخاصة إلى أوزبكستان وعلى متنها 20 ألف جهاز خاص بالكشف عن فيروس كورونا مقدمة من الحكومة الكورية.