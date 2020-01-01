رصد قطار يرجح أنه لكيم جونغ أون في مقر له في وان سان

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قال موقع "38 شمال" الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية إنه تم رصد القطار الذي يرجح إنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في مقر له في مدينة "وان سان" بكوريا الشمالية منذ يوم الحادي والعشرين من أبريل الجاري.وأضاف الموقع أنه تم رصد القطار يومي الحادي والعشرين والثالث والعشرين من أبريل، حيث لم يتم رصده في الخامس عشر منه.وقال إن وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم "كيم"، ولا يشير إلى وضعه الصحي.وقد زادت التكهنات في الفترة الأخيرة حول تدهور صحة الزعيم "كيم" بسبب غيابه عن المناسبات الرسمية، بما فيها ذكرى وفاة جده مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" يوم الخامس عشر من أبريل.الجدير بالذكر أنه تم تداول تقارير أنباء مختلفة عن تدهور حالة الزعيم "كيم" الصحية بعد عملية جراحية في القلب.