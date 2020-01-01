إقامة حفل انطلاق العمل في ربط السكك الحديدية بين الكوريتين

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أقيم اليوم الاثنين في محطة "جيه جين" في إقليم "كوسونغ" بمقاطعة "كانغ وان" مراسم حفل انطلاق العمل في ربط خط "دونغ هيه" الشمالي بين مدينتي "كانغ لونغ" و"جيه جين" بكوريا الجنوبية كجزء من مشروعات التبادل والتعاون بين الكوريتين.ويصادف اليوم الذكرى الثانية على إصدار البيان في ختام القمة الأولى بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".وحضر مراسم الحفل حوالي 150 من المسؤولين الحكوميين، أبرزهم وزير التوحيد الوطني "كيم يون تشول"، ووزيرة الأراضي والبنية التحتية "كيم هيون مي"، ومحافظ مقاطعة كانغ وان "تشيه مون سون".وأكد وزير التوحيد الوطني "كيم" في كلمة ألقاها في الحفل أن ربط خط "دونغ هيه" الشمالي للسكك الحديدية بين الكوريتين سيكون خطوة أولى لتحقيق اقتصاد السلام بين الكوريتين، مشيرا إلى أن هذا الخط سيكون رمزا للسلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية.وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لبدء العمل في ربط خط السكك الحديدية بين مدينتي "كانغ لونغ" و"جيه جين" الذي يصل طوله إلى 110 كيلومترات في غضون العامين القادمين.وفي حال تم ربط هذا الخط، سيكون واحدا من خطوط السكك الحديدية التي من المخطط أن يتم من خلالها تشكيل شبكة السكك الحديدية في شرق آسيا وربطها بأوروبا مرورا بكوريا الشمالية وروسيا.وقد اعترفت لجنة تنفيذ التبادل والتعاون بين الكوريتين التابعة لوزارة التوحيد يوم الثالث والعشرينن من شهر أبريل الجاري بمشروع خط "دونغ هيه" الشمالي كجزء من مشروعات التبادل والتعاون بين الكوريتين.ومن المتوقع أن يكلف مشروع ربط هذا الخط حوالي 2.8 تريليون وون.