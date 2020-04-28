وزيرا الدفاع الكوري والإماراتي يتفقان على التعاون الوثيق في مواجهة كورونا

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" محادثات هاتفية أمس الاثنين مع نظيره الإماراتي "محمد بن أحمد البواردي"، حيث اتفقا على التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا-19.وقالت وزارة الدفاع في سيول إن "جونغ" ووزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي تشاركا أحدث المعلومات بشأن إصابات فيروس كورونا في البلدين وفي منطقة الشرق الأوسط.وخلال المكالمة التي تم ترتيبها بناءً على طلب من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، تبادل الجانبان الآراء حول الإجراءات المضادة للفيروس لدى كوريا والإمارات واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق في الأمور ذات الصلة.وأعرب "البواردي" عن تقديره الكبير لاستجابة سيول للوباء، خاصة في الاختبارات والمسوحات الوبائية، كما أشاد بكوريا الجنوبية لمشاركتها المعلومات بسرعة وشفافية مع الجمهور، واصفا تلك الإجراءات بأنها "نموذجية".