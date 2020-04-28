رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يأمل في التعاون بين الكوريتين إزاء أزمة كورونا

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "تشونغ سي كيون" إنه يتوقع أن تستخدم كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية "خيالهما الإبداعي" وأن تواصلا التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الصحة والحجر الصحي.وفي منشور على صفحته على فيسبوك، أمس الاثنين، قال "تشونغ" إن الكوريتين ملتزمتان بنفس المصير في مواجهة التهديد الجديد الذي يشكله فيروس كورونا-19 وتحتاجان إلى العمل معًا في هذا الصدد.وفي إشارة إلى ذكرياته حول أول قمة بين بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في عام 2018، والتي وقعت قبل عامين بالضبط، أكد رئيس الوزراء على أن سيول عملت باستمرار على تنفيذ اتفاقياتها مع بيونغ يانغ منذ ذلك الحين.كما أعرب "تشونغ" عن أسفه لتباطؤ التقدم في العلاقات بين الكوريتين، لكنه أكد أن إرادة حكومة كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات الثنائية لا تزال قوية. واشار أيضا إلى أن الأزمة العالمية الحالية التي يسببها فيروس كورونا تعتبر بمثابة تذكير واضح بقيمة التواصل والتضامن، وشدد على أن العالم لا يستطيع أن يستمر بالمواجهة والصراعات، وأن العلاقات بين الكوريتين ليست استثناء في هذا الشأن.