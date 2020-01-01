الرئيس الأسبق تشون ينفي إطلاق نار من مروحيات في انتفاضة كوانغ جو

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نفى الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "تشون دو هوان" أن يكون الجيش خلال فترة حكمه قد أطلق النار على المتظاهرين من طائرات هليكوبتر خلال الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية في 18 مايو من عام 1980 في مدينة كوانغ جو. جاء ذلك في جلسة عقدت بالأمس ضمن محاكمته بتهمة التشهير، حيث مثُل الجنرال الأسبق البالغ من العمر 89 عامًا أمام محكمة منطقة كوانغ جو، وقال إنه على حد علمه لم يكن هناك إطلاق نار من مروحيات خلال حملة كوانغ جو. وأضاف تشون أنه لو وقع مثل هذا الحادث، لكان الكثير من الناس قد قتلوا، كما أن طياري المروحيات لم يكونوا لينفذوا مثل هذا القرار "المتهور". كما دحض محاموه هذا الاتهام ووصفوه بأنها "ادعاء غير مسؤول" قدمته مجموعة من الأشخاص الذين حاولوا تقسيم الجمهور وتشويه التاريخ.وفي المقابل رد بعض أعضاء الجمهور الموجودين في قاعة المحكمة بغضب على هذه الادعاءات التي قدمها الرئيس الأسبق وفريق دفاعه، وتساءلوا عمن قتل سكان كوانغ جو في ذلك الوقت، كما نادى أحد المواطنين اسم "تشون" في أثناء الجلسة ووصفه بأنه "قاتل".وتدور تلك المحاكمة، التي استؤنفت بعد توقف دام عامًا بعد أن رفض تشون حضور جلساتها لأسباب صحية، حول مذكراته التي أصدرها في عام 2017، حيث وصف القس الكاثوليكي الراحل "تشو بي أوه" بأنه "شيطان"، لأنه شهد بأن المروحيات العسكرية أطلقت النار على المدنيين خلال انتفاضة 1980. واتهم تشون لاحقًا بالتشهير من قبل ابن أخت القس.وكان قد حُكم على الرئيس الأسبق تشون بالإعدام في عام 1996 بسبب دوره في المجزرة والانقلاب العسكري الذي قاده، ولكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة من قبل محكمة الاستئناف. وبعد ذلك تم العفو عنه خلال فترة الرئيس الأسبق "كيم يونغ سام" بعد أن قضى عامين فقط خلف القضبان.