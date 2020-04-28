لجنة الميزانية البرلمانية تناقش الميزانية الإضافية لمدفوعات الإغاثة

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ستعقد اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بالميزانية والحسابات جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة خطة الميزانية الإضافية التي تهدف إلى تمويل مدفوعات الإغاثة الطارئة التي ستقدمها الحكومة للشعب كدعم مالي في مواجهة فيروس كورونا.وتخطط اللجنة لإجراء مراجعة للميزانية بحيث تضيف 4.6 تريليون وون إلى خطة الحكومة الأولية البالغة 7.6 تريليون وون.ومن المقرر أن تقوم الأحزاب السياسية بإجراء مراجعة على الميزانية اليوم وغدا، بحيث يتم تمريرها في جلسة برلمانية عامة مساء الغد الأربعاء. كما ستعقد لجان برلمانية أخرى حول التمويل والتجارة والبيئة جلسات منفصلة اليوم لإجراء مراجعات أولية.ومن المنتظر بناء على هذه الخطة أن يتم دفع تعويضات إغاثة لكل مواطن كوري، لكن المبلغ سيعتمد على عدد أفراد كل أسرة، بحيث يتم منح مليون وون للأسرة المكونة من أربعة أفراد أو أكثر الشهر القادم.