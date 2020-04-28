ترامب يقول إن لديه معلومات أكيدة عن حالة كيم جونغ أون الصحية

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وسط الشائعات المتزايدة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يعرف كيف هي حالة "كيم"، لكنه رفض توضيح التفاصيل.وقال "ترامب" خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة ، البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن لديه "معلومات أكيدة"، لكنه لا يستطيع الحديث عنها الآن.وأعرب "ترامب" عن أمله أن يكون "كيم" بخير، مكررًا التأكيد على "علاقته الجيدة جدًا" بالزعيم الكوري الشمالي. وقال ترامب أيضًا إن الناس ربما سيسمعون عن حالة "كيم" في المستقبل القريب.وكان "ترامب" قد أدلى بتصريحات الأسبوع الماضي وصف فيها تقرير لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية حول الحالة الصحية لـ"كيم" بأنه "غير صحيح".وكانت شبكة "سي إن إن" قد بثت تقريرا قالت فيه إن الإدارة الأمريكية تبحث في معلومات استخبارية تقول إن "كيم" في "خطر كبير بعد إجراء عملية جراحية".ولم يظهر الزعيم الكوري الشمالي على الملأ منذ يوم 11 أبريل عندما ترأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.