انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في كوريا إلى أقل مستوياته منذ 11 عاما

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انخفضت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان في شهر أبريل الجاري نتيجة لجائحة كورونا-19.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، فقد وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب في البلاد إلى 70.8 نقطة خلال شهر أبريل، بانخفاض 7.6 نقطة مقارنة بما كان عليه في شهر مارس. وتدل قراءة المؤشر تحت 100 نقطة على أن عدد المتشائمين بشأن مستقبل الاقتصاد يفوق عدد المتفائلين.وقد سجلت قراءة المؤشر في شهر أبريل أقل مستوى لها منذ شهر ديسمبر من عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، عندما بلغ 67.7 نقطة.وقال تقرير البنك المركزي إن كوريا شهدت انخفاضًا في المؤشرات الدالة على حالة الاقتصاد المحلي وكذلك الوضع المالي للأسر بسبب استمرار الانتشار العالمي لفيروس كورونا.كما انخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس معنويات الناس تجاه الاستهلاك في المستقبل بمقدار 6 نقاط، ليصل إلى 87 نقطة، وهو ما يعد أقل مستوى له منذ يوليو من عام 2008 عندما بدأت السلطات الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة. وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس معنويات الناس تجاه الظروف الاقتصادية الحالية بمقدار 7 نقاط ليصل إلى 31 نقطة، وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس معنويات الناس تجاه الظروف الاقتصادية المستقبلية بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 59 نقطة، وهو ما يعد أيضا أقل مستوى لكل منهما منذ ديسمبر 2008.