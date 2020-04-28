واشنطن تتطلع إلى المزيد من التفاهم من سيول في مفاوضات تكاليف الدفاع

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قالت الولايات المتحدة إنها أظهرت مرونة كبيرة في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية، وأنها تتطلع إلى المزيد من التفاهم من قبل الجانب الكوري.جاء ذلك في تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين ردا على استفسار مكتوب من وكالة "يونهاب" للأنباء التي يقع مقرها في سيول.وقال متحدث باسم الوزارة إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق مقبول من جانب الطرفين، مشددا على أن الموقف الأمريكي يتمثل في أنه يمكن لكوريا الجنوبية ويجب عليها المساهمة بقدر أكبر في حصتها في تكاليف الدفاع بشكل عادل.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة أظهرت مرونة خلال الأسابيع الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، وأنها تتطلع إلى المزيد من التفاهم من قبل كوريا الجنوبية أيضًا.ووسط الجمود في مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين، أفادت التقارير بأن كوريا الجنوبية أبلغت الولايات المتحدة عن خطة لدفع أجور العمال الكوريين لدى القوات الأمريكية، الذين أبلغتهم القوات الأمريكية بأنهم في إجازة غير مدفوعة الأجر منذ الأول من أبريل.