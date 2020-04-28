العثور على جثة أحد المفقودين الكوريين في نيبال

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تم العثور على جثة يُعتقد أنها لأحد أعضاء مجموعة رحلات كورية جنوبية فُقدت في انهيار جليدي قاتل في جبال الهيمالايا في نيبال في شهر يناير الماضي.ووفقا لمصادر دبلوماسية كورية والسلطات في نيبال، عثر سكان محليون وعسكريون نيباليون على الجثة في أثناء تفتيش مكان الحادث بعد ظهر أمس الاثنين.وأكدت مصادر نيبالية أن الجثة تعود لرجل كوري جنوبي، وأنه من المفترض أن يكون أحد الأعضاء المفقودين في فريق رحلات كوري جنوبي زار المنطقة في يناير.وقالت وزارة الخارجية الكورية في وقت لاحق إنها تأكدت من أن الجثة تعود لرجل كوري، حيث تم العثور على جواز سفره مع الجثة. وأضافت الوزارة أنه سيتم نقل الجثة إلى العاصمة كاتماندو على متن طائرة هليكوبتر عسكرية، وأنها ستقدم الدعم القنصلي لأسرة الضحية.وكان أربعة كوريين جنوبيين، جميعهم مدرسون من مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، وثلاثة مرشدين نيباليين، قد اختفوا جميعا يوم 17 يناير في أثناء تجولهم في منطقة "أنابورنا".ولم يتم العثور حتى الآن على أحد الكوريين الأربعة.