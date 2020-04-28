انخفاض حجم الأسهم الكورية المملوكة لأجانب إلى أقل مستوى منذ 43 شهرا

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انخفض حجم الأسهم الكورية المملوكة لأجانب إلى أقل مستوى منذ 43 شهرًا في مارس الماضي بسبب زيادة تقلبات السوق الناتجة عن جائحة كورونا-19.ووفقًا لبيانات صادرة عن هيئة الإشراف المالي اليوم الثلاثاء، احتفظ المستثمرون الأجانب بما قيمته 468.7 تريليون وون من الأسهم المحلية والمحافظ الاستثمارية الأخرى المتعلقة بالأسهم، حتى نهاية مارس.ويعتبر هذا الرقم هو الأقل منذ أغسطس 2016 عندما سجل 467.6 تريليون وون.وقالت الهيئة إن الأجانب يمتلكون 444.6 تريليون وون من الأسهم المدرجة في البورصة الرئيسية، و21.7 تريليون وون من الأسهم المتداولة في سوق "كوسداك" لشركات التكنولوجيا العالية.وكانت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب قد بلغت 593 تريليون وون في نهاية العام الماضي، لكنها ظلت تنخفض منذ مطلع هذا العام، حيث انخفضت بمقدار 76 تريليون وون الشهر الماضي وهبطت إلى أقل من مستوى 500 تريليون وون.