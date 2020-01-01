مكتب الرئاسة: التعاون في مكافحة فيروس كورونا بين الكوريتين لا يخالف العقوبات الدولية

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قال مكتب الرئاسة الكورية إن الاقتراح الذي عرضه الرئيس الكوري "مون جيه إين" للتعاون بين الكوريتين في مكافحة فيروس كورونا لا يخالف العقوبات الدولية، نظرا لأنه قضية إنسانية.جاء ذلك في تصريح أدلى به مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة للصحفيين اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن الحكومة الكورية أجرت مشاورات وثيقة مع الجانب الأمريكي حول مشروع ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين.وأضاف المسؤول أن السماح للمواطنين الكوريين الجنوبيين برحلات سياحية فردية إلى كوريا الشمالية لا يخضع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الجانبين الكوري والأمريكي قد أجريا مشاورات بهذا الشأن منذ فترة.وأكد أن فكرة تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية تحظي بتأييد تام من جميع دول العالم.وقال المسؤول إن الجانب الجنوبي مستعد لتنفيذ هذه الاقتراحات في أي وقت في حال أن قبلتها كوريا الشمالية.