انخفاض عدد العاملين في الشركات بنسبة 1.2% بسبب كورونا

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة التوظيف والعمل اليوم الثلاثاء، بلغ عدد العاملين في الشركات في البلاد 18 مليونا و278 ألفا في حلول نهاية شهر مارس الماضي، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد العاملين في الشركات منذ جمع الإحصاءات عام 2009.وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين العاديين قد شهد انخفاضا بنسبة 0.1%، بينما انخفض عدد العاملين المؤقتين بنسبة 7%.كما أشار التقرير إلى أن عدد العاملين في الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف، انخفض بنسبة 1.6%، فيما زاد عدد العاملين في الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 بنسبة 1%.وحسب الصناعات، شهد عدد العاملين في الفنادق والمطاعم تراجعا كبيرا، حيث بلغ نسبة 12%، فيما انخفض عدد العاملين في مجالات الخدمات التعليمية بنسبة 6.7%.وشهد عدد العاملين في سيول انخفاضا بمقدار 65 ألفا، ومقاطعة كيونغ كي 41 ألفا، ومدينة ديغو 32 ألفا.