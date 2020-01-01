الرئيس مون: الميزانية التكميلية الثالثة ستحتوى على خطوات لإنعاش الطلب المحلي

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الثالثة سيتضمن إجراءات شاملة تهدف إلى انتعاش الطلب المحلي، مضيفا أن البلاد على وشك الدخول في أزمة اقتصادية واسعة النطاق.وأشار الرئيس "مون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إلى أن الاقتصاد العالمي سيستغرق بعض الوقت ليخرج من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا-19، مؤكدا على أهمية إعطاء الأولوية لتنشيط الاقتصاد المحلي.ودعا المشاركين إلى التنفيذ الفوري للتدابير التي تهدف إلى تحفيز الانفاق الحكومي، مشيرا إلى أن البلاد تفكر جديا في استئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في شهر مايو المقبل بدلا من تطبيق نظام التباعد الاجتماعي.وفيما يخص الاستعداد لعصر ما بعد فيروس كورونا ، أمر الرئيس "مون" الوزراء المشاركين بتنفيذ خطوات أكثر فعالة لتنشيط الاستثمار ، وانتهاج النسخة الكورية من الصفقة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة.وسلط الرئيس "مون" الضوء على ضرورة تحويل الأزمة إلى فرصة ، حاثا المسؤولين على البحث عن سبل لجذب الشركات الكورية والأجنبية لإنشاء خطوط إنتاجها في البلاد.وأكد على ضرورة أن تكون كوريا الجنوبية دولة تقود العالم في المجالات الاقتصادية مثلما فعلت في مجال الحجر الصحي في الآونة الأخيرة، داعيا إلى استكشاف مسارات تجعل كوريا دولة مثالية رائدة في العالم.