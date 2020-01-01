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تم الإبلاغ عن 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 4 حالات في سيول، و3 حالات في مقاطعة كيونغ كي، وحالتان في مدينة ديغو، وحالة واحدة في كل من مدينة إنتشون ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، و3 حالات لدى الوافدين من الخارج.وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 10 آلاف و752 شخصا.وقالت الحكومة الكورية إنَّ عدد عمليات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا بلغ 608 آلاف خلال المئة يوم الماضية، منذ ظهور أول حالة إصابة في البلاد.وأضافت أن عدد الكوادر الطبية الذين شاركوا في مكافحة فيروس كورونا بلغ 3 آلاف و720 شخصًا، منهم حوالي 1700 من الأطباء و500 من الممرضات.وطالبت الحكومة مجددا جماهير الشعب بمواصلة الجهود الرامية للحجر الصحي ، مشيرة إلى أن الإجازة الطويلة التي ستبدأ نهاية هذا الأسبوع ستكون فترة حساسة للسيطرة على فيروس كورونا.