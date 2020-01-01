8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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تم الإبلاغ عن 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 4 حالات في العاصمة سيول، و3 حالات في مقاطعة "كيونغ كي"، وحالة واحدة في مدينة "إنتشون".وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصالبين في سيول والمناطق المجاورة لها إلى مستوى 1400 شخص.وعرض عمدة العاصمة "بارك وون سون" اليوم الثلاثاء اقتراحا على وزارتي الصحة والرفاهية والدفاع لإنشاء مستشفى وطني متخصص في الأمراض المعدية، مؤكدا على ضرورة إنشاء نظام لاستغلال قدرة الكوادر الطبية المنتشرين في جميع أنحاء البلاد بشكل فعال.وطالب "بارك" بنقل المركز الطبي الوطني إلى موقع الأرض التي كانت مستخدمة كمقر لسلاح المهندسين الأمريكي في سيول، وإنشاء مستشفى متخصص بالأمراض المعدية ومركز للصدمات تابعين له.