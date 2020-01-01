التشيك تسمح لموظفي هيونداي للسيارات بدخول أراضيها بصورة استثنائية

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قالت السفارة الكورية لدى التشيك أمس الاثنين إن مجلس الوزراء التشيكي قد قرر يوم الجمعة الماضي السماح للكوادر الفنية لشركة "هيونداي" للسيارات والشركات المتعاونة معها بدحول أراضيها بصورة استثنائية.وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت عن حالة الطوارئ الوطنية بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث حظرت دخول جميع الأجانب لأراضيها.ثم بدأت تسمح لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بدخول أراضيها لأغراض تجارية ولمدة 72 ساعة فقط بدءا من يوم الجمعة الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسمح الحكومة التشيكية لموظفي الشركات الأجنبية بدخول أراضيها بصورة استثنائية.وسيدخل 181 موظفا من شركة "هيونداي" للسيارات و605 موظفين من الشركات المتعاونة معها للتشيك بدءا من شهر مايو المقبل، وسيكون ذلك على مراحل باستخدام طائرات خاصة.وقد استأنفت شركة "هيونداي" للسيارات العمل في مصانعها في التشيك يوم الرابع عشر من أبريل الجاري بعد توقف الإنتاج لأكثر من 3 أسابيع.والجدير بالذكر أن مصانع "هيونداي" في التشيك تنتج طرازات مختلفة، أبرزها طراز "توسان"، ويعمل فيها في الظروف الاعتيادية 3200 شخص.من جهة ثانية، ستقوم شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" بترتيب رحلة خاصة من عاصمة التشيك "براغ" إلى مطار "إنتشون" الدولي غدا الأربعاء لنقل 174 مواطنا كوريا عالقا في التشيك وبولاندا وسلوفاكيا بسب فيروس كورونا.