الرئيس مون يسعى للم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين بعد تهدئة أزمة كورونا

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن أزمة فيروس كورونا قد تكون فرصة جديدة بشأن العلاقات بين الكوريتين، مؤكدا أن حكومة سيول ستمضى قدما لإيجاد أكثر الطرق واقعية وعملية للتعاون بينهما.جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس "مون" أمس الاثنين لكبار مساعديه في مكتب الرئاسة، حيث أضاف أن بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام القمة الأولى بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عام 2018 قد فتح بابا لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، لكنه قال إن العامين الماضيين كانا فترة أدرك فيها أن السلام لن يتحقق بين عشية وضحاها.وأكد الرئيس "مون" أنه سيستمر في تنفيذ مشروعات التعاون مع كوريا الشمالية في المجالات الطبية والصحية وربط خطوط السكك الحديدية وتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية.وأضاف أن حكومته تخطط لاستئناف مشروع لم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين وتبادل الزيارات بين أعضائها بعد تهدئة أزمة كورونا.وقال مكتب الرئاسة الكورية إن الجانب الجنوبي مستعد لتنفيذ مشروع لم شمل الأسر المشتتة في أي وقت، لكنه أضاف أن تحقيق ذلك المشروع يعتمد على موقف كوريا الشمالية.