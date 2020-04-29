وفد من موظفي الشركات الكورية يتوجه إلى فيتنام في برنامج دخول خاص

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سيتوجه مئات من رجال الأعمال وموظفي الشركات الكورية الجنوبية إلى فيتنام هذا الأسبوع في برنامج دخول خاص وسط جائحة كورونا-19.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الثلاثاء إن وفدا مكونا من 340 عضوا، يتألف من مسؤولي 143 من الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يستقل طائرة مستأجرة متجهة إلى فيتنام، اليوم الأربعاء.وسوف يتوجب على أعضاء الوفد الكوري، الذين يعتبرون ضروريين للتبادلات التجارية الثنائية بين سيول وهانوي، بما في ذلك مشروعات تشييد المصانع في فيتنام التي تقع في جنوب شرق آسيا، الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عقب وصولهم، وقبل توليهم المهام الموكلة إليهم اعتبارًا من يوم 13 مايو.وقد تفاوضت الحكومة الكورية مع نظيرتها الفيتنامية حول الحصول على إذن الدخول الخاص نيابة عن الشركات الكورية، حيث لم يكن من السهل على تلك الشركات القيام بذلك بشكل فردي.ويذكر أن فيتنام كانت قد قررت ضمن جهود احتواء انتشار فيروس كورونا، وقف إصدار التأشيرات للزوار الأجانب بدءا من يوم 18 مارس، ثم فرضت حظرًا على دخول الأجانب بعد ذلك بأربعة أيام.