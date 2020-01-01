وزير المالية يقول إن الميزانية الإضافية الثالثة قد تكون أكبر من المتوقع

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قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن خطة الميزانية الإضافية الثالثة الخاصة بالاستجابة لأزمة كورونا-19 قد تصبح أكبر مما كان متوقعًا في البداية.وأدلى "هونغ" بهذا التصريح أمس الثلاثاء أمام اللجنة البرلمانية الخاصة للميزانية والحسابات، مشيرا إلى أن خطة الميزانية المرتقبة ستعالج التأثير المتزايد لانتشار فيروس كورونا على سوق العمل، ويجب أن تغطي الإجراءات المالية والتحفيزية للحكومة. وأوضح "هونغ" أن الحكومة ستحاول تأمين الميزانية الجديدة من خلال إعادة هيكلة خطط الإنفاق للميزانية الحالية، لكنه اعترف بأن معظمها يجب أن يتم تحويلها من خلال الديون. وأشار وزير المالية إلى أن التغلب على الأزمة التي يسببها فيروس كورونا تعتبر أولوية قصوى، إلا أن إصدار المزيد من السندات الحكومية سيثقل كاهل الدولة. وتعهد "هونغ" بأن تحذر الحكومة من الإفراط في إصدار السندات.وكان الرئيس "مون جيه إين" قد أعلن عن حزمة جديدة للإغاثة في مواجهة فيروس كورونا لدعم الصناعات الرئيسية في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، ودعا إلى ضرورة وضع ميزانية تكميلية ثالثة. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 51 عامًا التي يتم فيها تقوم فيها حكومة كوريا الجنوبية بوضع خطة ميزانية إضافية ثالثة خلال فترة عام واحد فقط.