كيم تشونغ إين يرفض قرار الحزب المعارض بتولي زعامة الحزب 4 أشهر

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رفض "كيم تشونغ إين" رئيس الحملة الانتخابية السابقة لحزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيس في كوريا، قبول قرار الحزب بتعيينه كقائد للطوارئ.وأوضح "تشيه ميونغ كيل" المساعد المقرب لـ "كيم" في تصريحات لوكالة يونهاب للأنباء أمس الثلاثاء أن "كيم" لا يعتبر قرار اللجنة الوطنية في الحزب بمثابة تأييد كامل له، مشيرًا إلى أن الدورة تستمر لأربعة أشهر فقط.وكان "كيم" قد أخبر زعيم الحزب بالوكالة "شيم جيه تشول" بأنه يريد البقاء زعيما للحزب لإعداد الحزب المحافظ بالكامل لانتخابات الرئاسة لعام 2022، واقترح شهر مارس 2021 كموعد نهائي يقوم فيه بشكل ذاتي بالتنحي عن زعامة الحزب.ومن جانبه اقترح "شيم" عليه تولي زعامة الحزب كقائد للطوارئ ثم العمل على تمديد التفويض له في المنصب، لكن "كيم" رفض هذا الاقتراح. وبموجب دستور الحزب الحالي، من المقرر أن يعقد الحزب مؤتمرًا وطنيًا في شهر أغسطس لانتخاب قيادته الجديدة.وقد سعى الحزب إلى عقد اجتماع للجنة الوطنية الدائمة أمس الثلاثاء لتعديل القواعد لصالح "كيم"، ولكن تم إلغاء اجتماع اللجنة نتيجة لعدم الحصول على النصاب القانوني اللازم لعقدها.