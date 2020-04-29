النمسا تستأنف رحلاتها المباشرة إلى كوريا

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع المستشار النمساوي "سباستيان كورتز" أمس الثلاثاء، حيث تبادل الجانبان خبرات البلدين في مواجهة جائحة كورونا-19.وقال المتحدث الرئاسي في سيول "كانغ مين صوك" في مؤتمر صحفي إن الرئيس "مون" أخبر المستشار النمساوي بأن كوريا الجنوبية واجهت صعوبات في البداية في مكافحة الفيروس، لكنها صارت تشهد انخفاضات حادة في حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة بفضل الاختبارات المكثفة والمراقبة الوبائية الشاملة. ومن جانبه طلب "كورتز" رأي "مون" حول كيفية منع حدوث موجة ثانية من الوباء، قائلاً إنه من المثير للإعجاب أن كوريا الجنوبية خفضت عدد الإصابات الجديدة في فترة زمنية قصيرة. ورد الرئيس "مون" بأنه من الضروري الحفاظ على عدد الإصابات الجديدة تحت مستوى معين مع الحفاظ على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن كوريا الجنوبية تخطط لتعزيز التعاون الدولي من خلال ضمان التبادلات الأساسية عبر الحدود.وقال المستشار النمساوي إن بلاده ستنهي قريبا قيودها على السفر، وأنها ستتخذ خطوات لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لأن كوريا الجنوبية تعتبر حالة نموذجية في المعركة ضد فيروس كورونا.