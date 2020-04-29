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الدولية

وزيرا خارجية الولايات المتحدة والسويد يناقشان قضايا كوريا الشمالية وكورونا

Write: 2020-04-29 10:45:15

وزيرا خارجية الولايات المتحدة والسويد يناقشان قضايا كوريا الشمالية وكورونا

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" محادثات هاتفية مع نظيرته السويدية "آن لينده" أمس الثلاثاء لمناقشة قضايا كوريا الشمالية وفيروس كورونا، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" إن "بومبيو" ناقش مع وزيرة الخارجية السويدية العديد من القضايا التي يهتم بها البلدان، بما في ذلك المعلومات المغلوطة ذات الصلة بفيروس كورونا، والتعاون الإقليمي، وقضايا كوريا الشمالية.
ويذكر أن السويد قد أقامت علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية في عام 1973، وأنشأت سفارتها في بيونغ يانغ في عام 1975، لتصبح أول دولة غربية تقوم بذلك. وتقدم السفارة السويدية مساعدات قنصلية للأمريكيين في كوريا الشمالية، حيث لم تقم واشنطن وبيونغ يانغ بعد بإنشاء علاقات دبلوماسية. كما استضافت السويد في شهر أكتوبر الماضي محادثات نووية على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، عقدت في ضواحي العاصمة ستوكهولم. لكن تلك المحادثات انتهت دون اتفاق بسبب الخلافات حول إجراءات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.
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