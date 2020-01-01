تراجع مؤشر توجهات الأعمال في كوريا إلى أقل مستوى منذ 11 عامًا

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تدهور المؤشر الذي يقيس معنويات الشركات في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في شهر أبريل الجاري، حيث انخفض إلى أقل مستوى له منذ أكثر من أحد عشر عامًا، نتيجة لجائحة كورونا-19.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد وصل إلى 51 نقطة في أبريل، بانخفاض 3 نقاط مقارنة بما كان عليه في مارس. وقال التقرير إن هذه القراءة للمؤشر في أبريل تتطابق مع ما كانت عليه في ديسمبر 2008، أي في خضم الأزمة المالية العالمية.وتدل قراءة المؤشر الأدنى من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين بشأن مستقبل الاقتصاد يفوق عدد المتفائلين.وسجل مؤشر الشركات المصنعة 52 نقطة، بانخفاض 4 نقاط مقارنة بالشهر الماضي، وهو ما يعتبر أقل مستوى له منذ فبراير 2009 عندما بلغ 43 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات غير المصنعة، والذي يشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، بـ3 نقاط ليصل إلى 50 نقطة. وانخفض مؤشر التوقعات لجميع الصناعات لشهر مايو بمقدار 3 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 50 نقطة، وهو أيضا أقل مستوى له منذ يناير 2009.