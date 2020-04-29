ترامب يقول إنه يتمنى أن يكون الزعيم الكوري الشمالي بصحة جيدة

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وسط استمرار الشائعات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يتمنى أن يكون "كيم" بصحة جيدة، لكنه رفض أن يدلي بمزيد من التعليق.وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين خلال اجتماع أمس الثلاثاء مع حاكم ولاية فلوريدا "رون ديسانتيس" في البيت الأبيض.وردا على سؤال عما إذا كان "كيم" لا يزال يسيطر على بلاده، قال ترامب إنه "لا يريد التعليق" على ذلك، وأنه يتمنى لـ "كيم" التوفيق. كما لم يرد ترامب على سؤال حول ما إذا كان "كيم" لا يزال على قيد الحياة أم لا.وكان ترامب قد أدلى بتصريح أول من أمس قال فيه إن لديه "معلومات أكيدة" عن حالة "كيم"، لكنه لا يستطيع التحدث عنها بعد. وقال إن الناس "ربما يسمعون في المستقبل القريب" عن ذلك، وأضاف أنه لا أحد يعرف مكان "كيم".